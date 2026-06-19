Фермерам выделят до 1000 гривен за гектар на удобрения — что ещё изменится для украинских аграриев

Аграрии смогут получить безвозвратную помощь через Государственный аграрный реестр.

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Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство усиливает поддержку аграриев, запуская новую программу по закупке украинских удобрений и увеличивая компенсации на мелиорацию.

Аграрии смогут получить до 1000 грн на гектар безвозвратной помощи для приобретения комплексных минеральных удобрений украинского производства. Расчет предусматривает до 7 тонн удобрений на каждые 100 гектаров угодий.

Подача заявок будет осуществляться через Государственный аграрный реестр. По словам премьер-министра, это позволит сократить расходы аграриев и одновременно поддержать отечественных производителей удобрений.

Также правительство расширило государственную поддержку в сфере мелиорации. Максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей увеличен до более чем 30 тыс. грн на гектар по всей территории Украины, а для прифронтовых регионов — до более чем 48 тыс. грн на гектар.

Фермеры получат возможность быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы, а также расширять площади орошения там, где это наиболее актуально. С 2027 года предусмотрена ежегодная индексация этой поддержки.

Свириденко отметила, что это продолжение системной реформы мелиорации. В частности, правительство уже приступило к модернизации оросительных систем в Одесской области и увеличило государственную поддержку развития мелиорации на прифронтовых территориях до 80%.

Кроме того, правительство продолжает оказывать комплексную поддержку украинским фермерам: реализуется программа гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель, компенсируется стоимость украинской сельхозтехники, а также расходы на строительство и реконструкцию ферм. Отдельно поддерживаются производители в зонах рискованного земледелия.

На этой неделе первые пять агропроизводителей из прифронтовых регионов получили повышенную компенсацию — 40% стоимости украинской сельскохозяйственной техники.

С начала года мелкие фермеры подали заявки на 1,1 млрд грн помощи в рамках европейских программ. Выплаты планируется осуществить в течение ближайшего месяца. Кроме того, расширены возможности экспорта украинской агропродукции.

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