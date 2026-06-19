Магнітні бурі наприкінці червня: які дні будуть важкими для метеозалежних
Кінець червня обіцяє бути відносно спокійним для метеозалежних людей. За прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), потужних магнітних бур у найближчі дні не передбачається.
Фахівці оцінюють геомагнітну активність за Kp-індексом — глобальним показником збурення магнітного поля Землі. Шкала вимірюється від 0 до 9 балів, де 0 означає повний спокій, а 9 — екстремально сильну магнітну бурю.
Згідно з прогнозом, до кінця місяця показники не перевищуватимуть 4 балів, що відповідає помірній геомагнітній активності та не вважається магнітною бурею.
Прогноз космічної погоди на кінець червня:
- 19 червня — Kp 4 (активність);
- 20 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
- 21 червня — Kp 2 (спокій);
- 22 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
- 23 червня — Kp 4 (активність);
- 24 червня — Kp 2 (спокій);
- 25 червня — Kp 2 (спокій);
- 26 червня — Kp 2 (спокій);
- 27 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
- 28 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
- 29 червня — Kp 2 (спокій);
- 30 червня — Kp 2 (спокій).
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