Магнітні бурі наприкінці червня: які дні будуть важкими для метеозалежних

Стало відомо, якою буде геомагнітна ситуація до кінця червня.

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Кінець червня обіцяє бути відносно спокійним для метеозалежних людей. За прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), потужних магнітних бур у найближчі дні не передбачається.

Фахівці оцінюють геомагнітну активність за Kp-індексом — глобальним показником збурення магнітного поля Землі. Шкала вимірюється від 0 до 9 балів, де 0 означає повний спокій, а 9 — екстремально сильну магнітну бурю.

Згідно з прогнозом, до кінця місяця показники не перевищуватимуть 4 балів, що відповідає помірній геомагнітній активності та не вважається магнітною бурею.

Прогноз космічної погоди на кінець червня:

19 червня — Kp 4 (активність);

20 червня — Kp 3 (неспокійний стан);

21 червня — Kp 2 (спокій);

22 червня — Kp 3 (неспокійний стан);

23 червня — Kp 4 (активність);

24 червня — Kp 2 (спокій);

25 червня — Kp 2 (спокій);

26 червня — Kp 2 (спокій);

27 червня — Kp 3 (неспокійний стан);

28 червня — Kp 3 (неспокійний стан);

29 червня — Kp 2 (спокій);

30 червня — Kp 2 (спокій).

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