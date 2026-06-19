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Магнітні бурі наприкінці червня: які дні будуть важкими для метеозалежних

23:48, 19 червня 2026
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Стало відомо, якою буде геомагнітна ситуація до кінця червня.
Магнітні бурі наприкінці червня: які дні будуть важкими для метеозалежних
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Кінець червня обіцяє бути відносно спокійним для метеозалежних людей. За прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), потужних магнітних бур у найближчі дні не передбачається.

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Фахівці оцінюють геомагнітну активність за Kp-індексом — глобальним показником збурення магнітного поля Землі. Шкала вимірюється від 0 до 9 балів, де 0 означає повний спокій, а 9 — екстремально сильну магнітну бурю.

Згідно з прогнозом, до кінця місяця показники не перевищуватимуть 4 балів, що відповідає помірній геомагнітній активності та не вважається магнітною бурею.

Прогноз космічної погоди на кінець червня:

  • 19 червня — Kp 4 (активність);
  • 20 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
  • 21 червня — Kp 2 (спокій);
  • 22 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
  • 23 червня — Kp 4 (активність);
  • 24 червня — Kp 2 (спокій);
  • 25 червня — Kp 2 (спокій);
  • 26 червня — Kp 2 (спокій);
  • 27 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
  • 28 червня — Kp 3 (неспокійний стан);
  • 29 червня — Kp 2 (спокій);
  • 30 червня — Kp 2 (спокій).

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магнітні бурі

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