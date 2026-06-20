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Владельцы элитных автомобилей за 5 месяцев уплатили почти 140 млн грн налога — где больше всего

07:36, 20 июня 2026
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Лидером остается Киев с 40,6 млн грн уплаченных налогов.
Владельцы элитных автомобилей за 5 месяцев уплатили почти 140 млн грн налога — где больше всего
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С января по май 2026 года в местные бюджеты поступило 140,2 млн грн транспортного налога от владельцев дорогих автомобилей, что на 47,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Всего за первые пять месяцев года транспортный налог уплатили 8 978 владельцев автомобилей. Поскольку эти средства полностью остаются в распоряжении местных общин, рост поступлений означает дополнительные ресурсы для финансирования местных нужд и развития инфраструктуры.

Наибольшие поступления транспортного налога зафиксированы в следующих регионах:

  • город Киев – 40,6 млн грн;
  • Днепропетровская область – 14,3 млн грн;
  • Киевская область – 10,8 млн грн;
  • Львовская область – 10,7 млн грн.

Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, опубликован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Речь идет об автомобилях возрастом до пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает установленный государством порог. В 2026 году он составляет более 3,2 млн грн.

Уплачивать транспортный налог обязан исключительно юридический владелец транспортного средства, то есть лицо, на которое зарегистрирован автомобиль. Арендаторы и пользователи по доверенности такой обязанности не имеют.

Ставка транспортного налога является фиксированной и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

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