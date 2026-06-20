Цены на жилье переписали по всей стране: где однокомнатные квартиры подорожали больше всего
Стоимость жилья на вторичном рынке в Украине продолжает расти. За последние полгода владельцы квартир в большинстве крупных городов пересмотрели ценники в сторону увеличения, а в отдельных регионах подорожание оказалось действительно стремительным. Наиболее активно росли цены на однокомнатные квартиры, которые традиционно остаются самым востребованным сегментом рынка. В то же время лишь в нескольких городах стоимость такого жилья снизилась или осталась без изменений.
Цены на квартиры в Украине резко выросли: где подорожание самое большое
По данным крупного профильного портала, в большинстве областных центров Украины за последние шесть месяцев подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке.
Наибольший рост зафиксирован в Тернополе. Здесь медианная стоимость однокомнатного жилья увеличилась на 30% и достигла 49,5 тыс. долларов. Медианная цена означает показатель, при котором половина предложений стоит дороже, а половина — дешевле.
Кроме Тернополя, существенный рост стоимости квартир наблюдался в следующих городах:
- Луцк — на 22%;
- Хмельницкий и Винница — на 18%;
- Сумы, Житомир, Черновцы и Одесса — на 13%;
- Ровно, Ивано-Франковск и Черкассы — на 12%;
- Львов и Полтава — на 11%.
В целом в проанализированных городах цены на однокомнатные квартиры выросли в пределах от 2% до 30%.
Где квартиры подешевели в Украине
Несмотря на общую тенденцию к росту стоимости жилья, в двух крупных городах Украины цены на однокомнатные квартиры снизились.
В частности, в Днепре медианная стоимость такого жилья сократилась на 6%, а в Запорожье — на 3%.
Еще в двух городах изменения цен не зафиксированы. На прежнем уровне стоимость однокомнатных квартир осталась в:
- Херсоне;
- Кропивницком.
Сколько стоит однокомнатная квартира в разных городах Украины
Аналитики отмечают, что сейчас на вторичном рынке Украины однокомнатные квартиры продаются по ценам от 14 тыс. до 72,2 тыс. долларов.
Самое доступное жилье предлагают в Херсоне, где медианная стоимость составляет 14 тыс. долларов.
К городам с самыми низкими ценами также относятся:
- Запорожье — 16,5 тыс. долларов;
- Николаев — 20,5 тыс. долларов;
- Харьков — 23,5 тыс. долларов;
- Сумы — 26,5 тыс. долларов.
Самые дорогие квартиры в Украине: лидируют Львов и Киев
Самые высокие цены на однокомнатное жилье зафиксированы во Львове, где медианная стоимость квартиры достигла 72 тыс. долларов.
В перечень самых дорогих городов также вошли:
- Киев — 70 тыс. долларов;
- Ужгород — 65,3 тыс. долларов;
- Черновцы — 59,5 тыс. долларов;
- Ровно и Луцк — по 56 тыс. долларов;
- Винница — 53 тыс. долларов;
- Житомир — 51 тыс. долларов.
Таким образом, наиболее ощутимое подорожание жилья за последние полгода произошло в западных и центральных регионах страны, тогда как в части городов восточной Украины цены остаются более низкими или даже демонстрируют незначительное снижение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.