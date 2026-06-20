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Цены на жилье переписали по всей стране: где однокомнатные квартиры подорожали больше всего

09:42, 20 июня 2026
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Самый большой скачок цен зафиксировали в Тернополе, тогда как только в двух городах Украины квартиры подешевели.
Цены на жилье переписали по всей стране: где однокомнатные квартиры подорожали больше всего
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Стоимость жилья на вторичном рынке в Украине продолжает расти. За последние полгода владельцы квартир в большинстве крупных городов пересмотрели ценники в сторону увеличения, а в отдельных регионах подорожание оказалось действительно стремительным. Наиболее активно росли цены на однокомнатные квартиры, которые традиционно остаются самым востребованным сегментом рынка. В то же время лишь в нескольких городах стоимость такого жилья снизилась или осталась без изменений.

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Цены на квартиры в Украине резко выросли: где подорожание самое большое

По данным крупного профильного портала, в большинстве областных центров Украины за последние шесть месяцев подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

Наибольший рост зафиксирован в Тернополе. Здесь медианная стоимость однокомнатного жилья увеличилась на 30% и достигла 49,5 тыс. долларов. Медианная цена означает показатель, при котором половина предложений стоит дороже, а половина — дешевле.

Кроме Тернополя, существенный рост стоимости квартир наблюдался в следующих городах:

  • Луцк — на 22%;
  • Хмельницкий и Винница — на 18%;
  • Сумы, Житомир, Черновцы и Одесса — на 13%;
  • Ровно, Ивано-Франковск и Черкассы — на 12%;
  • Львов и Полтава — на 11%.

В целом в проанализированных городах цены на однокомнатные квартиры выросли в пределах от 2% до 30%.

Где квартиры подешевели в Украине

Несмотря на общую тенденцию к росту стоимости жилья, в двух крупных городах Украины цены на однокомнатные квартиры снизились.

В частности, в Днепре медианная стоимость такого жилья сократилась на 6%, а в Запорожье — на 3%.

Еще в двух городах изменения цен не зафиксированы. На прежнем уровне стоимость однокомнатных квартир осталась в:

  • Херсоне;
  • Кропивницком.

Сколько стоит однокомнатная квартира в разных городах Украины

Аналитики отмечают, что сейчас на вторичном рынке Украины однокомнатные квартиры продаются по ценам от 14 тыс. до 72,2 тыс. долларов.

Самое доступное жилье предлагают в Херсоне, где медианная стоимость составляет 14 тыс. долларов.

К городам с самыми низкими ценами также относятся:

  • Запорожье — 16,5 тыс. долларов;
  • Николаев — 20,5 тыс. долларов;
  • Харьков — 23,5 тыс. долларов;
  • Сумы — 26,5 тыс. долларов.

Самые дорогие квартиры в Украине: лидируют Львов и Киев

Самые высокие цены на однокомнатное жилье зафиксированы во Львове, где медианная стоимость квартиры достигла 72 тыс. долларов.

В перечень самых дорогих городов также вошли:

  • Киев — 70 тыс. долларов;
  • Ужгород — 65,3 тыс. долларов;
  • Черновцы — 59,5 тыс. долларов;
  • Ровно и Луцк — по 56 тыс. долларов;
  • Винница — 53 тыс. долларов;
  • Житомир — 51 тыс. долларов.

Таким образом, наиболее ощутимое подорожание жилья за последние полгода произошло в западных и центральных регионах страны, тогда как в части городов восточной Украины цены остаются более низкими или даже демонстрируют незначительное снижение.

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недвижимость

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