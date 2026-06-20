Цены на жилье переписали по всей стране: где однокомнатные квартиры подорожали больше всего

Самый большой скачок цен зафиксировали в Тернополе, тогда как только в двух городах Украины квартиры подешевели.

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Стоимость жилья на вторичном рынке в Украине продолжает расти. За последние полгода владельцы квартир в большинстве крупных городов пересмотрели ценники в сторону увеличения, а в отдельных регионах подорожание оказалось действительно стремительным. Наиболее активно росли цены на однокомнатные квартиры, которые традиционно остаются самым востребованным сегментом рынка. В то же время лишь в нескольких городах стоимость такого жилья снизилась или осталась без изменений.

Цены на квартиры в Украине резко выросли: где подорожание самое большое

По данным крупного профильного портала, в большинстве областных центров Украины за последние шесть месяцев подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

Наибольший рост зафиксирован в Тернополе. Здесь медианная стоимость однокомнатного жилья увеличилась на 30% и достигла 49,5 тыс. долларов. Медианная цена означает показатель, при котором половина предложений стоит дороже, а половина — дешевле.

Кроме Тернополя, существенный рост стоимости квартир наблюдался в следующих городах:

Луцк — на 22%;

Хмельницкий и Винница — на 18%;

Сумы, Житомир, Черновцы и Одесса — на 13%;

Ровно, Ивано-Франковск и Черкассы — на 12%;

Львов и Полтава — на 11%.

В целом в проанализированных городах цены на однокомнатные квартиры выросли в пределах от 2% до 30%.

Где квартиры подешевели в Украине

Несмотря на общую тенденцию к росту стоимости жилья, в двух крупных городах Украины цены на однокомнатные квартиры снизились.

В частности, в Днепре медианная стоимость такого жилья сократилась на 6%, а в Запорожье — на 3%.

Еще в двух городах изменения цен не зафиксированы. На прежнем уровне стоимость однокомнатных квартир осталась в:

Херсоне;

Кропивницком.

Сколько стоит однокомнатная квартира в разных городах Украины

Аналитики отмечают, что сейчас на вторичном рынке Украины однокомнатные квартиры продаются по ценам от 14 тыс. до 72,2 тыс. долларов.

Самое доступное жилье предлагают в Херсоне, где медианная стоимость составляет 14 тыс. долларов.

К городам с самыми низкими ценами также относятся:

Запорожье — 16,5 тыс. долларов;

Николаев — 20,5 тыс. долларов;

Харьков — 23,5 тыс. долларов;

Сумы — 26,5 тыс. долларов.

Самые дорогие квартиры в Украине: лидируют Львов и Киев

Самые высокие цены на однокомнатное жилье зафиксированы во Львове, где медианная стоимость квартиры достигла 72 тыс. долларов.

В перечень самых дорогих городов также вошли:

Киев — 70 тыс. долларов;

Ужгород — 65,3 тыс. долларов;

Черновцы — 59,5 тыс. долларов;

Ровно и Луцк — по 56 тыс. долларов;

Винница — 53 тыс. долларов;

Житомир — 51 тыс. долларов.

Таким образом, наиболее ощутимое подорожание жилья за последние полгода произошло в западных и центральных регионах страны, тогда как в части городов восточной Украины цены остаются более низкими или даже демонстрируют незначительное снижение.

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