З 28 червня поїзд Київ — Кишинів «Бессарабія» курсуватиме щодня

«Укрзалізниця» оновлює графік міжнародного маршруту для зручності пасажирів.

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Міжнародний поїзд №351/352 «Бессарабія» сполученням Київ — Кишинів із 28 червня переходить на щоденний графік руху, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Рішення ухвалене за результатами спільної роботи Мінрозвитку, «Укрзалізниці» та молдовської залізниці (CFM) і спрямоване на покращення транспортної доступності та зручності для пасажирів.

Із 29 червня також змінюється час відправлення поїзда з Кишинева — тепер він вирушатиме о 19:52 замість 17:42. Це дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Також у перший рейс вирушить новий дитячий вагон, який обладнаний для комфортних подорожей родин із дітьми.

Маршрут Київ — Кишинів залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українських пасажирів, зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи.

Квитки на поїзд уже доступні в застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в залізничних касах.

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