Сотрудников ТЦК могут оштрафовать на 30 600 грн за балаклавы, отсутствие военной формы и видеофиксации

Суд в Кривом Роге оштрафовал офицера ТЦК на 30 600 грн за нарушения во время оповещения.

Саксаганский районный суд Кривого Рога рассмотрел дело о привлечении офицера ТЦК к административной ответственности за нарушение порядка проведения мероприятий оповещения во время мобилизации.

В центре — действия группы оповещения ТЦК, часть участников которой при проверке документов имела закрытые лица, работала не в установленной форме и не осуществляла обязательную видеофиксацию. Именно эти обстоятельства стали основанием для привлечения к ответственности офицера, который возглавлял группу.

Несмотря на объяснения о соображениях безопасности и технических проблемах с бодикамерами, суд пришел к выводу: даже в условиях особого периода и повышенных рисков порядок проведения оповещения должен соблюдаться неукоснительно. В результате офицер признан виновным в небрежном отношении к военной службе и оштрафован на 30 600 гривен.

Обстоятельства дела №214/4132/26

Суд установил, что 1 апреля 2026 года старший лейтенант, который исполнял обязанности старшего группы оповещения, не обеспечил надлежащей организации и контроля за деятельностью подчиненных при проведении мобилизационных мероприятий.

В частности, при проверке военно-учетных документов и вручении повесток члены группы действовали с элементами одежды, закрывающими лицо, несмотря на прямой запрет, установленный приказом о создании группы оповещения. Кроме того, мероприятия осуществлялись не в военной форме одежды Вооруженных Сил Украины, а также без обязательной фото- и видеофиксации процесса проверки документов и вручения повесток, хотя такие требования прямо предусмотрены ведомственными нормативными актами.

В материалах дела также содержатся показания лица, сообщившего о событии, из которых следует, что при общении с группой часть ее участников имела закрытое лицо, что усложняло их идентификацию.

В судебном заседании офицер признал вину в совершении административных правонарушений, одновременно оспорив отдельные обстоятельства. В частности, он пояснил, что использование неформенной одежды было обусловлено соображениями безопасности в связи с участившимися случаями нападений на сотрудников ТЦК и СП. Отсутствие видеофиксации объяснил технической неисправностью бодикамеры. Относительно закрытых лиц указал, что речь шла об элементах военной одежды, а не о запрещенных средствах маскировки.

Защитник просил суд учесть личность правонарушителя и назначить минимальное взыскание.

Оценка суда и доказательства

Суд пришел к выводу, что в действиях должностного лица имеется состав административных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Вина подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности протоколами об административных правонарушениях, материалами уголовного производства, показаниями лица, сообщившего о событии, видеозаписью с бодикамеры полицейского, а также служебными документами.

Суд обратил внимание, что в соответствии с приказом о создании группы оповещения личному составу было прямо запрещено использовать балаклавы или другие средства, закрывающие лицо, а также установлен обязанность осуществлять непрерывную фото- и видеофиксацию проверки документов. В то же время бодикамеры уполномоченным лицам выдавались, однако записи с них отсутствуют.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности небрежного отношения к службе в условиях особого периода.

Решение суда

Суд признал офицера виновным в совершении административных правонарушений и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 30 600 гривен. Также с него взыскан судебный сбор в сумме 665 гривен 60 копеек.

Назначая вид и размер взыскания, суд учел характер правонарушений, обстоятельства их совершения, а также данные о личности правонарушителя, в частности то, что он является участником боевых действий, имеет награды и положительные характеристики по месту службы.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. В случае вступления его в законную силу штраф подлежит уплате в установленные законом сроки, а в случае неуплаты — принудительному исполнению с предусмотренными последствиями, в частности взысканием двойного размера штрафа.

