Працівників ТЦК можуть оштрафувати на 30 600 грн за балаклави, відсутність військової форми та відеофіксації

Суд у Кривому Розі оштрафував офіцера ТЦК на 30 600 грн за порушення під час оповіщення.

Саксаганський районний суд Кривого Рогу розглянув справу щодо притягнення офіцера ТЦК до адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення заходів оповіщення під час мобілізації.

У центрі — дії групи оповіщення ТЦК, частина учасників якої під час перевірки документів мала закриті обличчя, працювала не у встановленій формі та не здійснювала обов’язкову відеофіксацію. Саме ці обставини стали підставою для притягнення до відповідальності офіцера, який очолював групу.

Попри пояснення про міркування безпеки та технічні проблеми з боді-камерами, суд дійшов висновку: навіть в умовах особливого періоду та підвищених ризиків порядок проведення оповіщення має дотримуватися неухильно. У результаті офіцера визнано винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафовано на 30 600 гривень.

Обставини справи №214/4132/26

Суд встановив, що 1 квітня 2026 року старший лейтенант, який виконував обов’язки старшого групи оповіщення, не забезпечив належної організації та контролю за діяльністю підлеглих під час проведення мобілізаційних заходів.

Зокрема, під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток члени групи діяли з елементами одягу, що закривали обличчя, попри пряму заборону, встановлену наказом про створення групи оповіщення. Крім того, заходи здійснювалися не у військовій формі одягу Збройних Сил України, а також без обов’язкової фото- та відеофіксації процесу перевірки документів і вручення повісток, хоча такі вимоги прямо передбачені відомчими нормативними актами.

У матеріалах справи також містяться показання особи, яка повідомила про подію, з яких убачається, що під час спілкування з групою частина її учасників мала закрите обличчя, що ускладнювало їх ідентифікацію.

У судовому засіданні офіцер визнав вину у вчиненні адміністративних правопорушень, водночас заперечив окремі обставини. Зокрема, він пояснив, що використання неформеного одягу було зумовлене міркуваннями безпеки у зв’язку з почастішанням випадків нападів на працівників ТЦК та СП. Відсутність відеофіксації пояснив технічною несправністю боді-камери. Щодо закритих облич зазначив, що йшлося про елементи військового одягу, а не заборонені засоби маскування.

Захисник просив суд врахувати особу правопорушника та призначити мінімальне стягнення.

Оцінка суду та докази

Суд дійшов висновку, що в діях посадової особи наявний склад адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вина підтверджується сукупністю досліджених доказів, зокрема протоколами про адміністративні правопорушення, матеріалами кримінального провадження, показаннями особи, яка повідомила про подію, відеозаписом з боді-камери поліцейського, а також службовими документами.

Суд звернув увагу, що відповідно до наказу про створення групи оповіщення особовому складу було прямо заборонено використовувати балаклави або інші засоби, що закривають обличчя, а також встановлено обов’язок здійснювати безперервну фото- та відеофіксацію перевірки документів. Водночас боді-камери уповноваженим особам видавалися, однак записи з них відсутні.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про доведеність недбалого ставлення до служби в умовах особливого періоду.

Рішення суду

Суд визнав офіцера винним у вчиненні адміністративних правопорушень та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 30 600 гривень. Також з нього стягнуто судовий збір у сумі 665 гривень 60 копійок.

Призначаючи вид і розмір стягнення, суд врахував характер правопорушень, обставини їх вчинення, а також дані про особу правопорушника, зокрема те, що він є учасником бойових дій, має відзнаки та позитивні характеристики за місцем служби.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. У разі набрання нею законної сили штраф підлягає сплаті у встановлені законом строки, а в разі несплати — примусовому виконанню з передбаченими наслідками, зокрема стягненням подвійного розміру штрафу.

