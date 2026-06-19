Кого не включат в перечень критически важных предприятий — обновленные требования НКЦБФР

Расширены ограничения в отношении владельцев из стран с рисковой юрисдикцией.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила обновленные критерии, по которым будут определяться предприятия, имеющие важное значение для украинской экономики, сообщили в пресс-службе регулятора.

Новые подходы внедряются для того, чтобы процесс определения критически важных предприятий и возможность резервирования работников происходили по более прозрачным и унифицированным правилам.

В Украине продолжает действовать постановление правительства № 76, которое устанавливает базовые требования к предприятиям. В частности, компании должны соответствовать сразу трем критериям, среди которых отсутствие налоговой задолженности и соблюдение установленного уровня оплаты труда. В случае несоответствия хотя бы одному из них предприятие теряет возможность резервирования работников. Если базовые требования выполнены, дальнейшая оценка осуществляется по отраслевым критериям.

Для сферы рынков капитала такие критерии определяет НКЦБФР.

Основные изменения в правилах

В действующие критерии, которые действовали с прошлого года, внесены четыре ключевых изменения.

Ужесточение требований к структуре собственности

Ранее отказ в присвоении статуса критически важного предприятия применялся, если среди владельцев были граждане России или Беларуси. Теперь ограничение расширено: статус не сможет получить предприятие, в структуре собственности которого присутствуют резиденты стран «зоны риска», поддерживающих агрессию, или лица, находящиеся под санкциями.

Защита системно важных участников рынка

Отдельно закреплен подход к «системно важным профессиональным участникам» рынка капитала — крупнейшим компаниям, от стабильной работы которых зависит функционирование финансового сектора.

Критическая инфраструктура

Если предприятие относится к объектам критической инфраструктуры, Комиссия получит основания отнести его к перечню критически важных. На данный момент в сфере регулирования Комиссии находится лишь одно такое предприятие.

Разграничение полномочий между регуляторами

Отдельным пунктом устранено дублирование функций между ведомствами. Новые правила НКЦБФР не распространяются на банки и другие финансовые учреждения, регулируемые Национальным банком Украины. Это должно исключить необходимость повторной подачи документов после отказа регулятора.

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