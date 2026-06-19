Уряд запускає виплати 3000 євро постраждалим від сексуального насильства під час війни

Кабмін визначив умови виплат і створення спеціальної комісії для розгляду заяв.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання невідкладних репарацій для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Передбачено одноразову виплату у розмірі 3000 євро. Отримати її зможуть також діти, які народилися внаслідок цього злочину.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок внесків міжнародних партнерів і донорів. Виплата не впливатиме на право людини отримувати субсидії або інші види державної допомоги.

Для розгляду заяв буде створено спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Уряд зазначає, що процедура має забезпечувати конфіденційність, повагу до гідності постраждалих і мінімізацію повторної травматизації.

За інформацією Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною. Із них 248 стосуються жінок і 150 — чоловіків. Водночас правозахисники вказують, що реальна кількість випадків може бути більшою через недооцінене або приховане інформування про такі злочини.

Сексуальне насильство, за оцінками української сторони, використовується як інструмент війни і є воєнним злочином. Уряд наголошує на необхідності міжнародної відповідальності за ці дії та забезпечення постраждалим належних компенсацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.