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У Львові затримали військовослужбовця, який за $3 000 обіцяв влаштувати мобілізованого у тил

17:53, 24 квітня 2024
У Львові на хабарництві спіймали військовослужбовця.
У Львові затримали військовослужбовця, який за $3 000 обіцяв влаштувати мобілізованого у тил
Джерело фото: ДБР
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У Львові затримали військовослужбовця, який вимагав хабар в обмін на обіцянку допомогти влаштувати мобілізованого у тилову частину. Про це повідомили в ДБР.

Підозрюваному, який працював у територіальному управлінні Військової служби правопорядку Збройних сил України на Львівщині, пред'явлено звинувачення в хабарництві. Він заявляв мобілізованому, що за суму в $3 000 може домовитися про його переведення у тилову частину.

Молодий чоловік, який проходив курс базової загальновійськової підготовки у Рівненській області, звернувся до цього посадовця для отримання консультації щодо своєї служби та призначення у військову частину. Однак замість допомоги він почав вимагати хабар. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій.

Після того, як правоохоронці отримали всю суму хабаря, військовослужбовця затримали на місці.

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