Рада схвалила у першому читанні зміни щодо стимулювання розвитку цифрової економіки

Документ уточнює особливості оподаткування заробітної плати та винагороди за гіг-контрактом спеціалістів у резидентів Дія Сіті.

У середу, 24 квітня, Верховна Рада прийняла за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (№9319). Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Зміни уточнюють оподаткування зарплати й винагороди за гіг-контракт у резидентів Дія Сіті, розмір ЄСВ для них, процес набуття статусу резидента та реєстрації.

Також вони конкретизують повноваження органів управління щодо розвитку Дія Сіті, та унеможливлюють резидентство для юросіб держави-агресора.

Раніше ми писали, чи підлягає оподаткуванню виплата дивідендів резидентом Дія Сіті за час отримання статусу.

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