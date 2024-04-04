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Суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця

16:57, 4 квітня 2024
Суддя Олексій Тандир перебуватиме під вартою до 2 червня 2024 року.
Суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця
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Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомила Київська міська прокуратура, ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 2 червня 2024 року включно.

Нагадаємо, 25 травня 2023 року, суддя, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

 У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Раніше ми писали, що ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Тандира.

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