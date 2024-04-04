Суд продлил меру пресечения судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца

Судья Алексей Тандыр будет находиться под стражей до 2 июня 2024 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 2 июня 2024 года включительно.

Напомним, 25 мая 2023 года судья, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

По данным следствия, во время ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Ранее сообщалось, что ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Тандыра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.