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Суд продлил меру пресечения судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца

16:57, 4 апреля 2024
Судья Алексей Тандыр будет находиться под стражей до 2 июня 2024 года.
Суд продлил меру пресечения судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца
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Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 2 июня 2024 года включительно.

Напомним, 25 мая 2023 года судья, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

По данным следствия, во время ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

 В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Ранее сообщалось, что ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Тандыра.

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