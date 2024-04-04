Германия немедленно ищет системы Patriot для Украины, – Кулеба

Германия активизирует поиск систем ПВО, чтобы передать их Украине.

Источник фото: hromadske.ua

Германия активизирует поиск всех имеющихся батарей систем ПВО, включая Patriot, чтобы передать их Украине. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба отметил, что обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они также обсудили противовоздушную оборону Украины.

"Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", - написал он.

По словам Кулебы, Германия, которая возглавляет коалицию по противовоздушной обороне в рамках "Рамштайна", начнет искать все возможные батареи, включая Patriot, и другие системы ПВО для передачи их в Украину.

"И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", - добавил министр.

Дмитрий Кулеба также отметил необходимость для Украины иметь системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для защиты жизни граждан.

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