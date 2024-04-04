Доллар дешевеет второй день подряд

Нацбанк снова снизил официальный курс доллара.

В четверг, 4 апреля, Национальный банк Украины снизил курс доллара по отношению к гривне. Таким образом, доллар дешевеет уже второй день подряд.

На официальном сайте регулятора говорится, что официальный курс на 5 апреля был установлен на уровне: 39,0201 грн за 1 доллар (-0,1752 грн). До этого доллар подешевел на 12,83 коп.

Курс евро на 5 апреля составит 42,3485 грн за 1 евро (+0,0842 грн).

Ранее сообщалось, что Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки.

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