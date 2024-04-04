Долар дешевшає другий день поспіль

Нацбанк знову знизив офіційний курс долара.

У четвер, 4 квітня, Національний банк України знизив курс долара до гривні. Таким чином, долар дешевшає вже другий день поспіль.

На офіційному сайті регулятора сказано, що офіційний курс на 5 квітня було встановлено на рівні: 39,0201 грн за 1 долар (-0,1752 грн). До цього долар подешевшав на 12,83 коп.

Курс євро на 5 квітня становитиме 42,3485 гривень за 1 євро (+0,0842 грн).

Раніше ми писали, що Україна може перейти з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки.

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