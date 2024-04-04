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Колишній директор ритуальної служби в Києві відшкодував 16 млн грн за виплати «мертвим душам»

21:48, 4 квітня 2024
Колишній директор ритуальної служби відшкодував Київській міській раді за фіктивні виплати.
Колишній директор ритуальної служби в Києві відшкодував 16 млн грн за виплати «мертвим душам»
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Колишній директор ритуальної служби в Києві відшкодував майже 16 мільйонів гривень, які виплачувалися «мертвим душам» за прибирання кладовищ. Гроші були перераховані на рахунок Київської міської ради. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За інформацією Київської міської прокуратури, були вжиті заходи для реального відшкодування збитків, завданих підприємству. За даними слідства, протягом періоду з 2020 по 2023 рік колишній директор та його спільниця вказували підлеглим неправдиві дані щодо робочого часу прибиральників, за якими нараховували зарплату «мертвим душам». Ця схема спричинила сплату майже 32 мільйонів гривень зі столичного бюджету.

Підозрюваний, який раніше займав посаду директора ритуальної служби, визнав свою вину і погодився співпрацювати зі слідством. Він відшкодував майже 16 мільйонів гривень завданої шкоди. За даними прокуратури, його повідомлено про підозру в неодноразовому заволодінні бюджетними коштами територіальної громади столиці в особливо великих розмірах.

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