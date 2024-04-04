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Бывший директор ритуальной службы в Киеве возместил 16 млн грн за выплаты «мертвым душам»

21:48, 4 апреля 2024
Бывший директор ритуальной службы возместил Киевскому городскому совету за фиктивные выплаты.
Бывший директор ритуальной службы в Киеве возместил 16 млн грн за выплаты «мертвым душам»
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Бывший директор ритуальной службы в Киеве возместил почти 16 миллионов гривен, которые выплачивались "мертвым душам" за уборку кладбищ. Деньги были перечислены на счет Киевского городского совета. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По информации Киевской городской прокуратуры, были приняты меры для реального возмещения убытков, нанесенных предприятию. По данным следствия, в течение периода с 2020 по 2023 год бывший директор и его сообщница указывали подчиненным ложные данные о рабочем времени уборщиков, по которым начисляли зарплату "мертвым душам". Эта схема повлекла уплату почти 32 миллионов гривен из столичного бюджета.

Подозреваемый, который ранее занимал должность директора ритуальной службы, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Он возместил почти 16 миллионов гривен нанесенного ущерба. По данным прокуратуры, ему сообщено о подозрении в неоднократном завладении бюджетными средствами территориальной общины столицы в особо крупных размерах.

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