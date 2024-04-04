Станция метро «Крещатик» возобновляет работу вестибюля к улице Архитектора Городецкого

Вестибюль к улице Архитектора Городецкого будет служить не только для пассажиров, но и в режиме укрытия.

Источник фото: tvoemisto

4 апреля, с 17:00 часов, станция метро «Крещатик» возобновляет работы вестибюля, выходящего к улице Архитектора Городецкого. Вестибюль был временно закрыт с начала полномасштабной войны.

По информации КГГА, отныне он будет доступен для пассажиров ежедневно с 05:40 до 22:35. Также, в режиме укрытия, когда объявляется воздушная тревога, он будет работать круглосуточно, готовясь обслуживать жителей столицы в самые важные моменты.

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