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Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах – опрос по кандидатам в Президенты США

16:25, 4 апреля 2024
В среднем респонденты более благосклонно относились к пребыванию Трампа в должности: 51% ответили, что одобряют его работу по сравнению с 38% у Байдена.
Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах – опрос по кандидатам в Президенты США
Источник фото: politico.com
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Согласно новому опросу Wall Street Journal, бывший президент Дональд Трамп имеет небольшое преимущество по сравнению с президентом США Джо Байденом в шести штатах.

Преимущество Трампа в шести из семи конкурентоспособных штатов различно: от 6% в Северной Каролине до 1% в Джорджии среди опрошенных респондентов относительно того, кого они бы поддержали в противостоянии между кандидатами в президенты. В штате Висконсин Байден сравнялся с Трампом с 46% поддержки каждого.

Погрешность для каждого из штатов составила плюс-минус 4 процентных пункта. Опрос проводился по телефону и по текстовым сообщениям с 17 по 24 марта и охватывал по 600 зарегистрированных избирателей из штатов Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин.

Напомним, на президентских выборах 2020 года Байден победил в шести штатах, только Северная Каролина досталась Трампу.

Многие из опрошенных не определились, колеблясь от 13% в Джорджии до 8% в Мичигане, Неваде, Северной Каролине и Висконсине.

В опросе также поднимался вопрос об одобрении результатов работы президентов Байдена и Трампа в должности.

В среднем респонденты более благосклонно относились к пребыванию Трампа в должности: 51 процент ответили, что одобряют его работу по сравнению с 38 процентами Байдена.

 

Автор: Наталья Мамченко

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