Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Здание Кировского райсуда города Кировограда, источник фото - ТУ ГСА

Собрание судей Кировского районного суда города Кировограда в марте поручило председателю указанного суда Роману Петрову обратиться в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с уведомлением о давлении на суд.

Как отмечено в обращении к ВСП и Генпрокурору, следственный отдел Территориального управления Государственного бюро расследований (расположенного в городе Николаев), проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Процессуальное руководство в данном деле осуществляет Кировоградская областная прокуратура.

Досудебное расследование уже более семи месяцев проводится по факту якобы совершения судьями Кировского районного суда Кировограда, Ленинского районного суда Кировограда, Кропивницкого апелляционного суда и некоторыми адвокатами особо тяжкого преступления - государственной измены.

Указанное уголовное производство было начато по заявлению гражданина, который сообщил о том, что судьи Кировского районного суда, Ленинского районного суда и Кропивницкого апелляционного суда могут совершить коррупционные преступления в делах, которые в действительности в производстве указанных судов никогда не находились.

Судьи Кировского райсуда обратили внимание, что более чем за семь месяцев следователь ТУ ГБР провел только одно следственное действие – допрос заявителя в качестве свидетеля. При этом неожиданно выяснилось, что заявитель никаких заявлений и обращений в правоохранительные органы никогда не писал и не подписывал.

Как следствие, 28 сентября 2023 года следователь ТУ ГБР принял решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК.

Однако Кировоградская областная прокуратура отменила постановление следователя ГБР о закрытии уголовного производства на том основании, что якобы есть сведения о том, что ряд судей из судов Кировоградской области «обоснованно подозреваются в совершении государственной измены». Среди указанных судей якобы и один из судей Кировского районного суда города Кировограда.

Вместе с тем, как отмечено в обращении Романа Петрова, указанный судья до сих пор не получил статус подозреваемого.

Также Роман Петров добавил, что в рамках уголовного производства до сих пор осуществляется сбор информации о частной жизни судей, а возможно даже проводятся негласные следственные действия в отношении судей.

Как указано в заявлении председателя суда, уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК является «открытой формой давления на судебную ветвь власти с целью устрашения» для принятия «в нужный момент» «нужного органам прокуратуры решения».

«Очевидно, что Кировоградскую областную прокуратуру не интересуют доводы (гражданина – прим. авт.), который утверждает, что такое заявление никогда не писал, не подписывал и в правоохранительные органы по этому поводу не обращался. Остается без ответа и вопрос, почему и с какой целью были внесены сведения в ЕРДР именно по ч. 2 ст. 111 УК, и самое главное, почему по этому делу до сих пор не принято ни одного решения и продолжается сбор информации в отношении судей», - говорится в обращении Романа Петрова.

Также председатель суда сообщил, что ранее Кропивницкий апелляционный суд и Кировский районный суд уже обращались с жалобой к Генеральному прокурору с требованием привлечь руководство Кировоградской областной прокуратуры к ответственности за совершение незаконных действий.

Однако после этого у главы Кировского райсуда Романа Петрова возникли проблемы – на председателя суда в Высший совет правосудия была подана дисциплинарная жалоба, содержание которой сводилось к изложению статистических сведений осуществления правосудия председателем суда, в частности, подсчетом количества отмененных и измененных судебных решений председателя суда.

«Действуя избирательно по отношению к судье, (руководитель областной прокуратуры – прим. авт.) фактически провел «общенадзорную проверку», которая является пережитком прошлого и в нем и осталась, по результатам которой проанализировал профессиональную деятельность одного только судьи за годы его работы, и обратился в Высший совет правосудия с незаконной, необоснованной жалобой, которая после описанных выше событий является формой давления, а не чем-либо другим», - говорится в обращении Романа Петрова.

Председатель суда также добавил, что вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение и нформации устно, письменно или другим способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к неисполнению судебных решений, запрещаются и влекут ответственность, установленную законом.

В итоге Роман Петров попросил Высший совет правосудия принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, а Генерального прокурора - привлечь должностных лиц Кировоградской областной прокуратуры к ответственности за описанные выше действия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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