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Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

16:23, 4 апреля 2024
Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.
Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают
Здание Кировского райсуда города Кировограда, источник фото - ТУ ГСА
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Собрание судей Кировского районного суда города Кировограда в марте поручило председателю указанного суда Роману Петрову обратиться в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с уведомлением о давлении на суд. 

Как отмечено в обращении к ВСП и Генпрокурору, следственный отдел Территориального управления Государственного бюро расследований (расположенного в городе Николаев), проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса. 

Процессуальное руководство в данном деле осуществляет Кировоградская областная прокуратура. 

Досудебное расследование уже более семи месяцев проводится по факту якобы совершения судьями Кировского районного суда Кировограда, Ленинского районного суда Кировограда, Кропивницкого апелляционного суда и некоторыми адвокатами особо тяжкого преступления - государственной измены. 

Указанное уголовное производство было начато по заявлению гражданина, который сообщил о том, что судьи Кировского районного суда, Ленинского районного суда и Кропивницкого апелляционного суда могут совершить коррупционные преступления в делах, которые в действительности в производстве указанных судов никогда не находились.

Судьи Кировского райсуда обратили внимание, что более чем за семь месяцев следователь ТУ ГБР провел только одно следственное действие – допрос заявителя в качестве свидетеля. При этом неожиданно выяснилось, что заявитель никаких заявлений и обращений в правоохранительные органы никогда не писал и не подписывал. 

Как следствие, 28 сентября 2023 года следователь ТУ ГБР принял решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК. 

Однако Кировоградская областная прокуратура отменила постановление следователя ГБР о закрытии уголовного производства на том основании, что якобы есть сведения о том, что ряд судей из судов Кировоградской области «обоснованно подозреваются в совершении государственной измены». Среди указанных судей якобы и один из судей Кировского районного суда города Кировограда.

Вместе с тем, как отмечено в обращении Романа Петрова, указанный судья до сих пор не получил статус подозреваемого. 

Также Роман Петров добавил, что в рамках уголовного производства до сих пор осуществляется сбор информации о частной жизни судей, а возможно даже проводятся негласные следственные действия в отношении судей.

Как указано в заявлении председателя суда, уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК является «открытой формой давления на судебную ветвь власти с целью устрашения» для принятия «в нужный момент» «нужного органам прокуратуры решения». 

«Очевидно, что Кировоградскую областную прокуратуру не интересуют доводы (гражданина – прим. авт.), который утверждает, что такое заявление никогда не писал, не подписывал и в правоохранительные органы по этому поводу не обращался. Остается без ответа и вопрос, почему и с какой целью были внесены сведения в ЕРДР именно по ч. 2 ст. 111 УК, и самое главное, почему по этому делу до сих пор не принято ни одного решения и продолжается сбор информации в отношении судей», - говорится в обращении Романа Петрова

Также председатель суда сообщил, что ранее Кропивницкий апелляционный суд и Кировский районный суд уже обращались с жалобой к Генеральному прокурору с требованием привлечь руководство Кировоградской областной прокуратуры к ответственности за совершение незаконных действий. 

Однако после этого у главы Кировского райсуда Романа Петрова возникли проблемы – на председателя суда в Высший совет правосудия была подана дисциплинарная жалоба, содержание которой сводилось к изложению статистических сведений осуществления правосудия председателем суда, в частности, подсчетом количества отмененных и измененных судебных решений председателя суда.

«Действуя избирательно по отношению к судье, (руководитель областной прокуратуры – прим. авт.) фактически провел «общенадзорную проверку», которая является пережитком прошлого и в нем и осталась, по результатам которой проанализировал профессиональную деятельность одного только судьи за годы его работы, и обратился в Высший совет правосудия с незаконной, необоснованной жалобой, которая после описанных выше событий является формой давления, а не чем-либо другим», - говорится в обращении Романа Петрова

Председатель суда также добавил, что вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение и нформации устно, письменно или другим способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к неисполнению судебных решений, запрещаются и влекут ответственность, установленную законом. 

В итоге Роман Петров попросил Высший совет правосудия принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, а Генерального прокурора - привлечь должностных лиц Кировоградской областной прокуратуры к ответственности за описанные выше действия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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