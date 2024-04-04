Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

Будівля Кіровського райсуду міста Кіровограда, джерело фото - ТУ ДСА

Збори суддів Кіровського районного суду міста Кіровограда у березні доручили голові зазначеного суду Роману Петрову звернутися до Вищої ради правосуддя та Генеральному прокурору з повідомленням про тиск на суд.

Як зазначено у зверненні до ВРП та Генпрокурора, слідчий відділ Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у місті Миколаїв), проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Процесуальне керівництво у зазначеній справі здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Досудове розслідування вже більше семи місяців проводиться за фактом нібито вчинення суддями Кіровського районного суду міста Кіровограда, Ленінського районного суду міста Кіровограда, Кропивницького апеляційного суду та деякими адвокатами особливо тяжкого злочину – державної зради.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за заявою громадянина, який повідомив про те, що судді Кіровського районного суду, Ленінського районного суду та Кропивницького апеляційного суду можуть вчинити корупційні злочини у справах, які насправді в проводжені зазначених судів ніколи не перебували.

Судді Кіровського райсуду звернули увагу, що більше ніж за сім місяців слідчий ТУ ДБР провів лише одну слідчу дію – допит заявника у якості свідка. При цьому несподівано з’ясувалося, що заявник ніяких заяв та звернень у правоохоронні органи ніколи не писав та не підписував.

Як наслідок, 28 вересня 2023 року слідчий ТУ ДБР прийняв рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК.

Однак, Кіровоградська обласна прокуратура скасувала постанову слідчого ДБР про закриття кримінального провадження на тій підставі, що нібито є відомості про те, що низка суддів з судів Кіровоградської області «обґрунтовано підозрюються у вчиненні державної зради». Серед вказаних суддів нібито є і один з суддів Кіровського районного суду міста Кіровограда.

Разом з тим, як зазначено у зверненні Романа Петрова, вказаний суддя досі не отримав статусу підозрюваного.

Також Роман Петров додав, що у рамках кримінального провадження досі здійснюється збір інформації про приватне життя суддів, а можливо, навіть проводяться негласні слідчі дії щодо суддів.

Як вказано у заяві голови суду, кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 КК є «неприхованою формою тиску на судову гілку влади з метою залякування» для ухвалення «в потрібний момент» «потрібного органам прокуратури рішення».

«Очевидно, що Кіровоградську обласну прокуратуру не цікавлять доводи (громадянина – прим. авт.), який стверджує, що таку заяву ніколи не писав, не підписував і до правоохоронних органів з цього приводу не звертався. Залишається без відповіді і чому і з якою метою були внесені відомості до ЄРДР саме за ч. 2 ст. 111 КК, і саме головне, чому в цій справі досі не прийнято жодного рішення і продовжується збір інформації стосовно суддів», - вказано у зверненні Романа Петрова.

Також голова суду повідомив, що раніше Кропивницький апеляційний суд та Кіровський районний суд вже зверталися зі скаргою до Генерального прокурора з вимогою притягнути керівництво Кіровоградської обласної прокуратури до відповідальності за вчинення незаконних дій.

Однак після цього у голови Кіровського райсуду Романа Петрова виникли проблеми – на голову суду у Вищу раду правосуддя була подана дисциплінарна скарга, зміст якої зводився до викладення статистичних відомостей здійснення правосуддя головою суду, зокрема, щодо кількості скасованих та змінених судових рішень голови суду.

«Діючи вибірково по відношенню до судді, (керівник обласної прокуратури – прим. авт.) фактично провів «загально наглядову перевірку», яка є пережитком минулого і в ньому і залишилась, за наслідками якої проаналізував професійну діяльність одного лише судді за роки його роботи і звернувся до Вищої ради правосуддя з незаконною, необґрунтованою скаргою, яка після описаних вище подій є формою тиску, а не чимось іншим», - зазначено у зверненні Романа Петрова.

Голова суду також додав, що втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень, забороняються і мають наслідком відповідальність, встановлену законом.

У підсумку Роман Петров попросив Вищу раду правосуддя вжити заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, а Генерального прокурора – притягнути службових осіб Кіровоградської обласної прокуратури до відповідальності за вказані дії.

Автор В’ячеслав Хрипун

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