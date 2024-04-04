Дональд Трамп незначно випереджає Джо Байдена в 6 штатах – опитування щодо кандидатів в Президенти США

У середньому респонденти більш прихильно ставилися до перебування Трампа на посаді: 51% відповіли, що схвалюють його роботу, у порівнянні з 38% у Байдена.

Джерело фото: politico.com

Згідно з новим опитуванням Wall Street Journal колишній президент Дональд Трамп має невелику перевагу порівняно президентом США Джо Байденом у шести штатах.

Перевага Трампа в шести із семи конкурентоспроможних штатів різна: від 6% у Північній Кароліні до лише 1% в Джорджії серед опитаних респондентів стосовно того, кого вони підтримали б у протистоянні між кандидатами у президента. У штаті Вісконсін Байден зрівнявся з Трампом з 46% підтримки кожного.

Похибка для кожного із штатів становила плюс-мінус 4 відсоткові пункти. Опитування проводилося по телефону та через текстові повідомлення з 17 по 24 березня та охоплювало по 600 зареєстрованих виборців зі штатів Арізона, Джорджія, Мічиган, Північна Кароліна, Невада, Пенсільванія та Вісконсін.

Нагадаємо, на президентських виборах 2020 року Байден переміг у шести штатах, лише Північна Кароліна дісталася Трампу.

Багато з опитаних не визначилися, коливаючись від 13 відсотків у Джорджії до 8 відсотків у Мічигані, Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині.

В опитуванні також ставилося питання про схвалення результатів роботи президентів Байдена і Трампа на посаді.

У середньому респонденти більш прихильно ставилися до перебування Трампа на посаді: 51 відсоток відповіли, що схвалюють його роботу, у порівнянні з 38 відсотками Байдена.

Автор: Наталя Мамченко

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