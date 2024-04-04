Станція метро «Хрещатик» відновлює роботу вестибюлю до вулиці Архітектора Городецького

Вестибюль до вулиці Архітектора Городецького слугуватиме не лише для пасажирів, а й в режимі укриття.

Джерело фото: tvoemisto

4 квітня, з 17:00 години, станція метро «Хрещатик» відновлює роботи вестибюлю, що виходить до вулиці Архітектора Городецького. Вестибюль був тимчасово зачинений від початку повномасштабної війни.

За інформацією КМДА, відтепер він буде доступний для пасажирів щодня з 05:40 до 22:35. Також, в режимі укриття, коли оголошується повітряна тривога, він буде працювати цілодобово, готуючись обслуговувати мешканців столиці у найважливіші моменти.

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