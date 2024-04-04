Практика судів
  1. В Україні

Станція метро «Хрещатик» відновлює роботу вестибюлю до вулиці Архітектора Городецького

16:30, 4 квітня 2024
Вестибюль до вулиці Архітектора Городецького слугуватиме не лише для пасажирів, а й в режимі укриття.
Станція метро «Хрещатик» відновлює роботу вестибюлю до вулиці Архітектора Городецького
Джерело фото: tvoemisto
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

4 квітня, з 17:00 години, станція метро «Хрещатик» відновлює роботи вестибюлю, що виходить до вулиці Архітектора Городецького. Вестибюль був тимчасово зачинений від початку повномасштабної війни.

За інформацією КМДА, відтепер він буде доступний для пасажирів щодня з 05:40 до 22:35. Також, в режимі укриття, коли оголошується повітряна тривога, він буде працювати цілодобово, готуючись обслуговувати мешканців столиці у найважливіші моменти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп незначно випереджає Джо Байдена в 6 штатах – опитування щодо кандидатів в Президенти США

У середньому респонденти більш прихильно ставилися до перебування Трампа на посаді: 51% відповіли, що схвалюють його роботу, у порівнянні з 38% у Байдена.

Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

Персональні дані військовозобов’язаних українців зберігатимуть за кордоном

ЦВК, Податкова та Міграційна служба передадуть Міноборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років – набув сили закон.

Комітет схвалив законопроект про регулювання онлайн-казино і боротьбу з ігровою залежністю серед військовослужбовців

Доопрацьований Комітетом законопроект 9256-д має сприяти рішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах – Данило Гетманцев.

Варто припинити розмови про обмеження Telegram і TikTok – голова громадської ради при Комітеті ВР з питань свободи слова

«Я вважаю, що варто припинити розмови про обмеження Телеграм, ТікТок та інше, особливо щодо ідей навколо Телеграма. Практично всі вони технічно не реалізуються і викликають лише іронію та питання до рівня знань тих людей, які їх видають» - голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова Дмитро Комаров.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду