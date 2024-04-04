Німеччина негайно шукає системи Patriot для України, – Кулеба

Німеччина активізує пошук систем ППО, щоб передати їх Україні.

Джерело фото: hromadske.ua

Німеччина активізує пошук усіх наявних батарей систем ППО, включаючи Patriot, щоб передати їх до України. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter-акаунті.

Кулеба зазначив, що обговорив цю ініціативу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Вони також обговорили протиповітряну оборону України.

«Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій - день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова», - написав він.

За словами Кулеби, Німеччина, яка очолює коаліцію з протиповітряної оборони в межах «Рамштайну», почне шукати всі можливі батареї, включаючи Patriot, та інші системи ППО для передачі їх до України.

«І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну», - додав міністр.

Дмитро Кулеба також наголосив на необхідності для України мати системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, для захисту життя громадян.

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