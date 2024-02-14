ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Судді Олексію Тандиру раніше продовжили арешт без права на заставу.

Фото: slovoidilo.ua

У середу, 14 лютого, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Про це йдеться у пресслужбі ВРП.

У Вищій раді правосуддя нагадали, що дисциплінарну справу було відкрито 10 січня 2024 року. 31 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи на період необхідний для отримання відповідей на запити, документів для підтвердження наявності або відсутності обставин, які є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Раніше ми писали, що Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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