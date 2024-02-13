Суддя Олексій Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, продовжить перебувати під вартою

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжили до 12 квітня.

Джерело фото: hromadske.ua

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Смертельна ДТП на блокпосту за участі судді - за клопотанням прокурора обвинувачений і надалі перебуватиме під вартою

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 12 квітня включно.

25 травня 2023 року, голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

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