У Дніпровському районі Києва реконструюють шляхопровід: що відомо

За 60 років його жодного разу капітально не ремонтували.

У Києві цього року розпочнеться реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції «Дарниця». Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1963 році та жодного разу капітально не ремонтували.

«Дорожній одяг споруди та гідроізоляція мостового полотна зношені. Деформаційні шви з часом втратили герметичність, а бетон та армування на залізобетонних ділянках прогонових будов і опор – піддались корозії», - сказано у повідомленні.

Крім того, споруда не відповідає чинним нормам вантажопід’ємності, а її габарити не відповідають сучасним нормативам. Підмостовий габарит шляхопроводу не відповідає нормам висоти, а бар’єрна огорожа – нормам безпеки дорожнього руху.

«Під час реконструкції заплановано влаштувати нові конструкції шляхопроводу: мостового полотна, прогонових будов, опор, фундаментів, перильної та бар’єрної огорожі, опор освітлення. Також відремонтують підземні та надземні комунікації, оновлять транспортну розв’язку та підходи до споруди. На тротуарах облаштують велодоріжку. Окрім цього, фахівці подбають про безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення», - розповіли у КМДА.

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