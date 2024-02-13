Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

  1. Суд інфо

Шестеро суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя – ВККС

16:20, 13 лютого 2024
У ВККС також повідомили, що двоє суддів не підтвердили здатність здійснювати правосуддя.
Шестеро суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя – ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 12 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Мірошниченко Любов Євгенівна - Слов’янський міськрайонний суд Донецької області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Козлов Юрій Володимирович - Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Орленко Валентина Іванівна - Черкаський окружний адміністративний суд - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Сітніков Тимур Борисович - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Шереметьєва Людмила Антонівна - Солом’янський районний суд міста Києва - відкладено

Шарко Наталія Анатоліївна - Генічеський районний суд Херсонської області - відмовилася від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення із займаної посади

Гончаренко Олексій Олександрович - Межівський районний суд Дніпропетровської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Мельник Ірина Олексіївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Бєлкіна Діна Сергіївна - Баранівський районний суд Житомирської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Логвінов Андрій Олександрович - Валківський районний суд Харківської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді.

Раніше ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 25 переможців конкурсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду