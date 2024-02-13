Шестеро суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя – ВККС

У ВККС також повідомили, що двоє суддів не підтвердили здатність здійснювати правосуддя.

Фото: vkksu.gov.ua

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У понеділок, 12 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Мірошниченко Любов Євгенівна - Слов’янський міськрайонний суд Донецької області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Козлов Юрій Володимирович - Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Орленко Валентина Іванівна - Черкаський окружний адміністративний суд - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Сітніков Тимур Борисович - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Шереметьєва Людмила Антонівна - Солом’янський районний суд міста Києва - відкладено

Шарко Наталія Анатоліївна - Генічеський районний суд Херсонської області - відмовилася від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення із займаної посади

Гончаренко Олексій Олександрович - Межівський районний суд Дніпропетровської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Мельник Ірина Олексіївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Бєлкіна Діна Сергіївна - Баранівський районний суд Житомирської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Логвінов Андрій Олександрович - Валківський районний суд Харківської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді.

Раніше ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 25 переможців конкурсу.

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