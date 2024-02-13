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  1. Суд инфо

Шесть судей подтвердили способность осуществлять правосудие – ВККС

16:20, 13 февраля 2024
В ВККС также сообщили, что двое судей не подтвердили способность осуществлять правосудие.
Шесть судей подтвердили способность осуществлять правосудие – ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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В понедельник, 12 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее девяти голосов.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Мірошниченко Любов Євгенівна - Слов’янський міськрайонний суд Донецької області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Козлов Юрій Володимирович - Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Орленко Валентина Іванівна - Черкаський окружний адміністративний суд - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Сітніков Тимур Борисович - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Шереметьєва Людмила Антонівна - Солом’янський районний суд міста Києва - відкладено

Шарко Наталія Анатоліївна - Генічеський районний суд Херсонської області - відмовилася від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення із займаної посади

Гончаренко Олексій Олександрович - Межівський районний суд Дніпропетровської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Мельник Ірина Олексіївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Бєлкіна Діна Сергіївна - Баранівський районний суд Житомирської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Логвінов Андрій Олександрович - Валківський районний суд Харківської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді.

Ранее ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 25 победителей конкурса.

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