Украинская компания выпустила умный GPS-трекер для домашних животных: как он работает

Устройство прикрепляется к ошейнику животного.

Фото: Andrey Klen

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Украинский стартап Petcube представил свой первый GPS-трекер для домашних питомцев. Об этом рассказал в Facebook соучредитель и дизайн-директор Petcube Андрей Клен.

Устройство прикрепляется к ошейнику животного. Он подключается к мобильным сетям и передает данные о местонахождении, маршрутах и активности животного непосредственно в приложении.

Трекер позволяет установить виртуальные заборы и безопасные зоны. Также можно получать уведомления, если домашний питомец отойдет слишком далеко.

GPS Tracker от Petcube оснащен светодиодной подсветкой и специальным звуковым сигналом для дополнительного поиска.

Устройство защищено водостойким корпусом с сертификатом IP67 и обладает гибким силиконовым чехолом, который подсвечивается в темноте.

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