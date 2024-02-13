Кабмин согласовал назначение Сергея Гайдая главой Мукачевской РГА

Сергей Гайдай ранее уже возглавлял Мукачевскую РГА.

Источник фото: facebook.com/odalug

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 13 февраля, Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Сергей Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА с сентября 2015 по ноябрь 2018 года, после чего был назначен главой Луганской ОГА.

Биография:

С 2000 по 2015 год – на руководящих должностях частных предприятий г. Киева.

С 2005 года – генеральный директор ООО «Демстрой».

В 2008 - 2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова.

С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 2015 года - депутат Мукачевского районного совета VII созыва.

С 8 сентября 2015 по 28 ноября 2018 – председатель Мукачевской районной государственной администрации.

Был советником патронатной службы главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 года – председатель Луганской областной государственной администрации (руководитель областной военно-гражданской администрации).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.