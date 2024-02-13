Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА

У вівторок, 13 лютого, Кабінет Міністрів України узгодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Сергій Гайдай вже очолював Мукачівську РДА з вересня 2015 по листопад 2018 року, після чого був призначений головою Луганської ОДА.
Біографія:
З 2000 до 2015 року – на керівних посадах приватних підприємств м. Києва.
З 2005 року – генеральний директор ТОВ «Дембуд».
У 2008-2010 роках працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова.
З 2014 до 2015 року працював радником голови Обухівської РДА у Київській області.
З 2015 року - депутат Мукачівської районної ради VII скликання.
З 8 вересня 2015 року по 28 листопада 2018 року – голова Мукачівської районної державної адміністрації.
Був радником патронатної служби голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.
З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року – голова Луганської обласної державної адміністрації (керівник обласної військово-цивільної адміністрації).
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