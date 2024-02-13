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Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

  1. В Украине

В Днепре дети повредили могилу украинского воина

23:59, 13 февраля 2024
Школьники снесли надгробный крест на могиле украинского защитника.
В Днепре дети повредили могилу украинского воина
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В Днепре двое 13-летних парней и 10-летняя девочка на одном из местных кладбищ Новокодацкого района повалили надгробный крест на могиле украинского защитника. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

При отработке полученной информации правоохранители установили, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей.

За эти действия были наказаны их родители – на них составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за неисполнение родительских обязанностей. Эти протоколы будут направлены на рассмотрение в суд.

Также правоохранители пообщались с нарушителями недопущения аналогичных случаев в будущем. С родителями детей полицейские провели беседы относительно надлежащего воспитания детей, контроля за их местонахождением и поступками.

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