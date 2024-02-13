В Днепре дети повредили могилу украинского воина

Школьники снесли надгробный крест на могиле украинского защитника.

В Днепре двое 13-летних парней и 10-летняя девочка на одном из местных кладбищ Новокодацкого района повалили надгробный крест на могиле украинского защитника. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

При отработке полученной информации правоохранители установили, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей.

За эти действия были наказаны их родители – на них составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за неисполнение родительских обязанностей. Эти протоколы будут направлены на рассмотрение в суд.

Также правоохранители пообщались с нарушителями недопущения аналогичных случаев в будущем. С родителями детей полицейские провели беседы относительно надлежащего воспитания детей, контроля за их местонахождением и поступками.

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