Завладел средствами при строительстве тротуаров: в Киевской области сообщено о подозрении директору общества

Подрядчику было безосновательно перечислено более 270 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб общине.

Сообщено о подозрении директору общества, завладевшему бюджетными средствами при строительстве тротуаров тротуара в одном из сел Фастовского района. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору предприятия по фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, во время строительства тротуара в одном из сел Фастовского района, подозреваемый не сдержал условия договоров. Подрядчик завысил в соответствующих актах и справках объем использованной асфальтобетонной смеси, а также стоимость фактически выполненных работ.

Следовательно, подрядчику безосновательно перечислено более 270 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб общине.

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