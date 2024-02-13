Во Львовской области женщину оштрафовали за то, что ее дочь нецензурно выражалась в школе и срывала уроки

Ей назначили 850 грн штрафа.

Во Львовской области женщина оштрафована за то, что ее дочь систематически срывает уроки и матерится в школе. Об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что девочка учится в Великогрибовицком лицее, недалеко от Львова. В течение октября – декабря 2023 года она неоднократно срывала уроки в школе, нарушала поведение и материлась во время занятий.

Относительно матери школьницы полиция составила протокол из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. На рассмотрение дела в суде женщина пришла и сообщила, что с дочерью провела воспитательную беседу.

Ей назначили 850 грн штрафа и обязали уплатить 605 грн судебного сбора.

Ранее мы писали, что в Каменце-Подольском мужчину оштрафовали за то, что его сын срывал уроки в школе и оскорблял учителя.

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