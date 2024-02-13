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Обнародовали демонстрационный вариант НМТ-2024: где можно пройти тестирование

23:01, 13 февраля 2024
В конце каждого теста указаны правильные ответы, чтобы была возможность проверить себя.
Обнародовали демонстрационный вариант НМТ-2024: где можно пройти тестирование
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Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные варианты национального мультипредметного теста по всем предметам. Об этом сообщает УЦОКО.

Демонстративные варианты тестов как по обязательным, так и по выборочным предметам доступны в соответствующей рубрике. Их можно скачать отдельными PDF-файлами.

Такой формат выбрали для того, что тест смогли пройти те, у кого медленный интернет или нет возможности работать длительное время с компьютером или другим гаджетом. В конце каждого теста указаны правильные ответы, чтобы была возможность проверить себя.

«Если вы хотите воспроизвести атмосферу тестирования, ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика, максимально приближенным к тому, который будет на реальном НМТ, потренироваться выполнять задачи, научиться правильно обозначать ответы на задачи различных форм, предлагаем воспользоваться платформой «Всеукраинская школа онлайн». Для этого вы должны быть пользователем этой платформы. Поэтому при необходимости создайте учетную запись здесь», - отметили в УЦОКО.

В Центре напомнили, что в 2024 году НМТ будет проходить в один день в два этапа, каждый из которых будет длиться 120 минут. Между ними будет 20-минутный перерыв.

Каждый участник должен будет выполнить задание по четырем учебным предметам. Из них три обязательных: украинский язык, математика и история Украины и один по выбору: украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

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