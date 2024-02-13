На Львівщині жінку оштрафували за те, що її донька нецензурно лаялася у школі та зривала уроки

Їй призначили 850 грн штрафу.

У Львівській області жінку оштрафували за те, що її донька систематично зриває уроки та матюкається у школі. Про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що дівчинка навчається у Великогрибовицькому ліцеї, що неподалік Львова. Протягом жовтня – грудня 2023 року вона неодноразово зривала уроки в школі, порушувала поведінку та матюкалась під час занять.

Щодо матері школярки поліція склала протокол через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка прийшла та повідомила, що провела із донькою виховну бесіду.

Їй призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 605 грн судового збору.

Раніше ми писали, що у Кам’янці-Подільському чоловіка оштрафували за те, що його син зривав уроки в школі та ображав вчителя.

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