Заволодів коштами під час будівництва тротуарів: на Київщині повідомлено про підозру директору товариства

Підряднику було безпідставно перераховано понад 270 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитки громаді.

Повідомлено про підозру директору товариства, який заволодів бюджетними коштами під час будівництва тротуарів тротуару у одному з сіл Фастівського району. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору підприємства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, під час будівництва тротуару у одному з сіл Фастівського району, підозрюваний не дотримався умов договорів. Підрядник завищив у відповідних актах та довідках обсяги використаної асфальтобетонної суміші, а також вартість фактично виконаних робіт.

Відтак підряднику безпідставно перераховано понад 270 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитки громаді.

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