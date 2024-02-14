Українська компанія випустила розумний GPS-трекер для домашніх тварин: як він працює

Пристрій прикріплюється на нашийник тварини.

Фото: Andrey Klen

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Український стартап Petcube представив свій перший GPS-трекер для домашніх тварин. Про це розповів у Facebook співзасновник та дизайн-директор Petcube Андрій Клен.

Пристрій прикріплюється на нашийник тварини. Він під'єднується до мобільних мереж і передає дані про місцеперебування, маршрути та активність тваринки безпосередньо в застосунку.

Трекер надає змогу встановити віртуальні паркани та безпечні зони. Також можна отримувати сповіщення, якщо домашній улюбленець відійде занадто далеко.

GPS Tracker від Petcube оснащений світлодіодним підсвічуванням та спеціальним звуковим сигналом для додаткового пошуку.

Пристрій захищений водостійким корпусом із сертифікатом IP67 та має гнучкий силіконовий чохол, який підсвічується у темряві.

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