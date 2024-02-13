Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

  1. В Украине

В Днепровском районе Киева реконструируют путепровод: что известно

21:41, 13 февраля 2024
За 60 лет его ни разу капитально не ремонтировали.
В Днепровском районе Киева реконструируют путепровод: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в этом году начнется реконструкция путепровода на пересечении ул. Строителей с просп. Броварским и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции «Дарница». Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, путепровод ввели в эксплуатацию еще в 1963 году и ни разу не ремонтировали капитально.

«Дорожная одежда сооружения и гидроизоляция мостового полотна изношены. Деформационные швы со временем утратили герметичность, а бетон и армирование на железобетонных участках пролетных строений и опор – подверглись коррозии», - говорится в сообщении.

Кроме того, сооружение не отвечает действующим нормам грузоподъемности, а его габариты не отвечают современным нормативам. Подмостовой габарит путепровода не соответствует нормам высоты, а барьерное ограждение – нормам безопасности дорожного движения.

«При реконструкции запланировано устроить новые конструкции путепровода: мостового полотна, пролетных строений, опор, фундаментов, перильной и барьерной ограды, опор освещения. Также отремонтируют подземные и надземные коммуникации, обновят транспортную развязку и подходы к сооружению. На тротуарах обустроят велодорожку. Кроме того, специалисты позаботятся о беспрепятственном доступе лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», - рассказали в КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду