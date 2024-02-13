В Днепровском районе Киева реконструируют путепровод: что известно

За 60 лет его ни разу капитально не ремонтировали.

В Киеве в этом году начнется реконструкция путепровода на пересечении ул. Строителей с просп. Броварским и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции «Дарница». Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, путепровод ввели в эксплуатацию еще в 1963 году и ни разу не ремонтировали капитально.

«Дорожная одежда сооружения и гидроизоляция мостового полотна изношены. Деформационные швы со временем утратили герметичность, а бетон и армирование на железобетонных участках пролетных строений и опор – подверглись коррозии», - говорится в сообщении.

Кроме того, сооружение не отвечает действующим нормам грузоподъемности, а его габариты не отвечают современным нормативам. Подмостовой габарит путепровода не соответствует нормам высоты, а барьерное ограждение – нормам безопасности дорожного движения.

«При реконструкции запланировано устроить новые конструкции путепровода: мостового полотна, пролетных строений, опор, фундаментов, перильной и барьерной ограды, опор освещения. Также отремонтируют подземные и надземные коммуникации, обновят транспортную развязку и подходы к сооружению. На тротуарах обустроят велодорожку. Кроме того, специалисты позаботятся о беспрепятственном доступе лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», - рассказали в КГГА.

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