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Друга Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Олексія Тандира, який насмерть збив нацгвардійця, до дисциплінарної відповідальності

14:34, 24 квітня 2024
Суддю тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Друга Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Олексія Тандира, який насмерть збив нацгвардійця, до дисциплінарної відповідальності
Фото: hromadske.ua
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У середу, 24 квітня, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Рішення Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 10 січня 2024 року.

Зазначається, що Тандир О.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира відсторонено від здійснення правосуддя.

«У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати», — зазначає ВРП.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Раніше суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру. Він перебуватиме під вартою до 2 червня 2024 року.

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