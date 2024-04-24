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Українські аграрії можуть компенсувати 25% вартості придбаної сільгосптехніки, але є умова

18:28, 24 квітня 2024
Щоб отримати компенсацію, агровиробник має обрати постачальника з переліку Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
Українські аграрії можуть компенсувати 25% вартості придбаної сільгосптехніки, але є умова
Фото з відкритих джерел
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Українські аграрії у межах програми «Зроблено в Україні» можуть частково компенсувати вартість придбаної сільгосптехніки, але її потрібно придбати в одного з 44 виробників. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала наказ, яким затверджено оновлений перелік техніки, яка передбачає компенсацію коштом бюджету у випадку покупки. Йдеться про 2 289 номенклатурних позицій продукції 44  українських виробників сільгоспмашин та обладнання.

«Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи», - зазначили у Міністерстві.

Серед техніки та обладнання є трактори для сільського та лісового господарства, ґрунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та ґрунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, для доїння корів, техніка та обладнання для садівництва і ягідництва, обладнання для сушіння зерна. Перелік оновлюється у міру надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання.

«Підтримка вітчизняного виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні - основа нашої державної політики. Завдяки програмі компенсації вартості сільгосптехніки розраховуємо не лише надати поштовх для розвитку українських машинобудівних підприємств, а й допомогти нашим аграріям, які зможуть стати більш конкурентоздатними на ринку шляхом зниження витрат на основні засоби виробництва», - зазначила Свириденко.

За її словами, цьогоріч на реалізацію програми у бюджет закладено 1 млрд грн. За розрахунками, підтримкою держави зможуть скористатися близько 4 тисяч аграріїв.

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