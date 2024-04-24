Практика судів
  1. В Україні

Держпраці нагадує особливості визначення розміру одноразової допомоги при нещасних випадках на виробництві

19:05, 24 квітня 2024
Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується.
Держпраці нагадує особливості визначення розміру одноразової допомоги при нещасних випадках на виробництві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює нюанси визначення розміру одноразової допомоги при нещасних випадках на виробництві. 

Зазначається, що розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату (у разі якщо страховий випадок настав після 01.04.2024 та втрата працездатності становить 100%, – розмір виплати становитиме 56 000 грн (8 000 х 7)).

Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50%.

У разі коли потерпілому вперше встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страховими випадками та стосовно одного з них встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим законодавства про охорону праці, тоді розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком та зменшується відповідно до страхового випадку, за яким установлено вину потерпілого.

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Павло Дуров заявив, що виконає вимоги стосовно обмеження Telegram-каналів для аудиторії з України

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження щодо телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Як звільняти державних службовців, призначених на час дії воєнного стану: роз’яснення НАДС

Звільнити державного службовця у період дії воєнного стану можна за ініціативою суб’єкта призначення або за угодою сторін.

Президент США та Уряд України укладуть угоду про повернення частини економічної допомоги

Йдеться про Угоду щодо умов повернення коштів, які надаються для підтримки бюджету України – але цю заборгованість Україні можуть пробачити.

Єврокомісія про зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном: «Не нам коментувати рішення українського уряду»

«Не нам коментувати рішення українського уряду» – зазначили у Єврокомісії з приводу введених обмежень на консульські послуги для українських чоловіків за кордоном.

Вищий антикорупційний суд буде розглядати справи одноособово, але не всі – Верховна Рада прийняла закон

Змінами до КПК передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється ВАКС колегіально у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого у справах про топ-корупцію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео