Держпраці нагадує особливості визначення розміру одноразової допомоги при нещасних випадках на виробництві

Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює нюанси визначення розміру одноразової допомоги при нещасних випадках на виробництві.

Зазначається, що розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату (у разі якщо страховий випадок настав після 01.04.2024 та втрата працездатності становить 100%, – розмір виплати становитиме 56 000 грн (8 000 х 7)).

Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50%.

У разі коли потерпілому вперше встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страховими випадками та стосовно одного з них встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим законодавства про охорону праці, тоді розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком та зменшується відповідно до страхового випадку, за яким установлено вину потерпілого.

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

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