Єврокомісія про зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном: «Не нам коментувати рішення українського уряду»

«Не нам коментувати рішення українського уряду» – зазначили у Єврокомісії з приводу введених обмежень на консульські послуги для українських чоловіків за кордоном.

Як відомо, Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Втім, як повідомили у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» «через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Тобто, не видаються готові документи.

В свою чергу, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Як зазначає «ЄП», представниця Єврокомісії Аніта Гіппер вказала, що директива ЄС щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян.

«Ми взяли до уваги це оголошення. Я не маю конкретних коментарів, якщо говорити про директиву щодо тимчасового захисту. Ми не робимо розрізнення за статтю чи призовним статусом людей», – сказала вона.

«Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, необхідних з огляду на конфлікт», – цитує представника Єврокомісії Еріка Маммера видання.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює» - підкреслив Дмитро Кулеба.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.