Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир на Право ТВ

Нарушение правил военного учета и мобилизации по новому закону об усилении мобилизации – действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске? Предусмотрено ли законодательными изменениями без предварительного вручения повестки объявлять лицо в розыск, если оно не обновило военно-учетные данные?
Будут ли у представителей Нацполиции законные основания задерживать военнообязанных на улице? Как будет реализована процедура привлечения к ответственности? Когда наступает административная ответственность, а когда – уголовная?
Могут ли уклоняющегося осудить по Уголовному кодексу заочно?
«Автоматизированные» штрафы для предприятий в 60 тыс. грн, которые не поставят граждан на военный учет – как это будет работать на практике?
Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях.
25 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Ужесточение ответственности за уклонение от военного учета. Увеличение штрафов и уголовная ответственность за нарушение правил мобилизации»
В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом Богданом Танько следующие тематики:
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