Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир на Право ТВ

Увеличение штрафов и уголовная ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации – прямой эфир на Право ТВ.

Нарушение правил военного учета и мобилизации по новому закону об усилении мобилизации – действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске? Предусмотрено ли законодательными изменениями без предварительного вручения повестки объявлять лицо в розыск, если оно не обновило военно-учетные данные?

Будут ли у представителей Нацполиции законные основания задерживать военнообязанных на улице? Как будет реализована процедура привлечения к ответственности? Когда наступает административная ответственность, а когда – уголовная?

Могут ли уклоняющегося осудить по Уголовному кодексу заочно?

«Автоматизированные» штрафы для предприятий в 60 тыс. грн, которые не поставят граждан на военный учет – как это будет работать на практике?

Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях.

25 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Ужесточение ответственности за уклонение от военного учета. Увеличение штрафов и уголовная ответственность за нарушение правил мобилизации»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом Богданом Танько следующие тематики:

Юридическая оценка возможных мер воздействия на лицо, не выполняющее мобилизационные обязанности по закону 10449. Ответственность военнообязанного на разных этапах. Когда административная ответственность перетекает в уголовную? В каком случае может быть предусмотрено задержание лица в соответствии с новыми изменениями? Какие стадии военнообязанный должен пройти, чтобы его объявили в розыск? Если статус «в розыске» получен с нарушением процедуры – как защитить свои права? Досудебное расследование дел об уклонении от призыва. Судебная практика по военнообязанным за нарушение правил мобилизации. Могут ли уклоняющегося осудить по Уголовному кодексу заочно.

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