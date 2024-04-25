Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Порушення правил військового обліку та мобілізації за новим законом про посилення мобілізації – чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку? Чи передбачено законодавчими змінами без попереднього вручення повістки оголошувати особу в розшук, якщо вона не оновила військово-облікові дані?
Чи матимуть представники Нацполіції законні підстави затримувати військовозобов’язаних на вулиці? Яким чином буде реалізована процедура притягнення до відповідальності? Коли настає адміністративна відповідальність, а коли – кримінальна?
Чи можуть ухилянта засудити за Кримінальним кодексом заочно?
«Автоматизовані» штрафи для підприємств у 60 тис. грн, які не поставлять громадян на військовий облік – як це буде працювати на практиці?
Програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.
25 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Посилення відповідальності за ухилення від військового обліку. Збільшення штрафів та кримінальна відповідальність за порушення правил мобілізації»
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Богданом Таньком такі тематики:
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