Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Збільшення штрафів та кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації – прямий ефір на Право ТВ.

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Порушення правил військового обліку та мобілізації за новим законом про посилення мобілізації – чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку? Чи передбачено законодавчими змінами без попереднього вручення повістки оголошувати особу в розшук, якщо вона не оновила військово-облікові дані?

Чи матимуть представники Нацполіції законні підстави затримувати військовозобов’язаних на вулиці? Яким чином буде реалізована процедура притягнення до відповідальності? Коли настає адміністративна відповідальність, а коли – кримінальна?

Чи можуть ухилянта засудити за Кримінальним кодексом заочно?

«Автоматизовані» штрафи для підприємств у 60 тис. грн, які не поставлять громадян на військовий облік – як це буде працювати на практиці?

Програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.

25 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Посилення відповідальності за ухилення від військового обліку. Збільшення штрафів та кримінальна відповідальність за порушення правил мобілізації»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Богданом Таньком такі тематики:

Юридична оцінка можливих заходів впливу на особу, яка не виконує мобілізаційні обов’язки за законом 10449. Відповідальність військовозобов‘язаного на різних етапах. Коли адміністративна відповідальність перетікає у кримінальну? В якому разі може передбачатися затримання особи відповідно до нових змін? Які стадії військовозобов’язаний має пройти, аби його оголосили в розшук? Якщо статус «у розшуку» отриманий з порушенням процедури – як захистити свої права? Досудове розслідування справ про ухилення від призову. Судова практика щодо військовозобов’язаних за порушення правил мобілізації. Чи можуть ухилянта засудити за Кримінальним кодексом заочно.

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