Министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку

Заявление Николая Сольского об отставке Рада рассмотрит на одном из ближайших заседаний.

Министр аграрной политики и продовольствия Николая Сольский подал заявление об отставке в Верховную Раду. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины», – написал Стефанчук.

Председатель Рады добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний.

Напомним, НАБУ разоблачило министра аграрной политики Николая Сольского.

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