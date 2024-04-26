Налоговая объясняет правила возврата наследнику суммы денежного обязательства, излишне уплаченной ФЛП, в случае его смерти

В случае смерти ФЛП наследник имеет право обратиться в налоговую с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы денежного обязательства в течение 1095 дней со дня возникновения излишне уплаченной суммы.

Налоговая служба в Житомирской области объясняет правила возврата наследнику суммы денежного обязательства, излишне уплаченной ФЛП, в случае его смерти.

Отмечается, что согласно п. 102.5 ст. 102 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств или об их возмещении в случаях, предусмотренных НКУ, могут быть поданы не позднее 1095 дня, следующего за днем возникновения такой переплаты или получения права на такое возмещение.

Согласно п. 43.1 ст. 43 НКУ ошибочно и/или излишне уплаченные суммы денежного обязательства подлежат возврату плательщику в соответствии с, в частности, ст. 43 НКУ, кроме случаев наличия у такого плательщика налогового долга.

Не подлежат возврату ошибочно и/или излишне уплаченные суммы денежных обязательств и пени налогоплательщикам, в отношении которых в порядке, установленном Законом Украины от 14 августа 2014 г. № 1644-VIІ «О санкциях», приняты решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение срока применения таких санкций.

В случае наличия у налогоплательщика налогового долга, возврата ошибочно и/или излишне уплаченной суммы денежного обязательства на счет такого налогоплательщика в банке или небанковском предоставлении платежных услуг, либо на единый счет, либо путем возврата наличными денежными средствами по чеку, в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке, небанковском предоставлении платежных услуг, производится только после полного погашения такого налогового долга налогоплательщиком (п. 43.2 ст. 43 НКУ).

Обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени является подача налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц, возвращаемых контролирующим органом на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации за отчетный) календарный год по результатам проведения перерасчета его общего годового налогооблагаемого дохода) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени (п. 43.3 ст. 43 НКУ).

Следует заметить, что абзацем одиннадцатым п. 52 экз. 2 подразд. 10 разд. ХХ «Переходных положений» НКУ определено, что на период с 18 марта 2020 по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID -19), останавливается течение сроков давности, предусмотренных ст. 102 НКУ.

Кроме того, п. 102.9 ст. 102 НКУ, действовавший до 31.07.2023 (включительно), определено, что на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения, вводимого в Украине, останавливается течение сроков, определенных НКУ, другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме случаев, предусмотренных НКУ.

Для государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя в связи с его смертью или объявлением его умершим (кроме случая, если сведения о смерти физического лица содержатся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан) представляется копия свидетельства о смерти физического лица (п. 2 части четвертой ст. 18 Закона Украины от 15 мая 2003 г. № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями).

Абзацем первым пп. 1 п. 11.18 разд. XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 с изменениями и дополнениями предусмотрено, что основанием для снятия физического лица – предпринимателя с учета в соответствующем контролирующем органе являются сведения из Единого государственного реестра о государственной регистрации деятельности физическим лицом – предпринимателем по его решению, либо по судебному решению, либо в случае его смерти, либо объявления его умершим, либо признания его безвестно отсутствующим.

Согласно ст. 1216 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями (далее – ГКУ) наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

В состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти (ст. 1218 ГКУ).

Таким образом, в случае смерти физического лица – предпринимателя наследник имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы денежного обязательства в течение 1095 дней со дня возникновения излишне уплаченной суммы, включая остановку хода такого срока на период с 18 марта 2020 года до 31 июля 2023 года (включительно), при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица.

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