КСУ проверит конституционность изменений в территориальном устройстве, проведенных с помощью постановления Верховной Рады, а не законом

Конституционный Суд решит, действовала ли Верховная Рада способом, которого требует Конституция Украины, урегулируя вопросы территориального устройства Украины путем принятия Постановления, а не закона.

В четверг, 25 апреля, Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрела отдельный вопрос: «действовала ли Верховная Рада Украины способом, которого требует Конституция Украины, урегулируя вопросы территориального устройства Украины путем принятия Постановления, а не закона» в деле по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов» от 17 июля 2020 № 807-ІХ. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Председатель пленарного заседания Сергей Головатый отметил, что во время рассмотрения указанного дела Большая палата приняла в порядке устного производства рассмотреть отдельный вопрос, а именно: «действовала ли Верховная Рада Украины способом, которого требует Конституция Украины, урегулируя вопросы территориального устройства Украины путем принятия Постановления, а не закона».

Судья-докладчик по делу Виктор Колесник проинформировал, что указанное дело в форме письменного производства рассматривалось 20 апреля 2023 г., где Суд исследовал материалы конституционного производства. Однако после этого представитель субъекта права на конституционное представление народный депутат Украины Сергей Власенко обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о рассмотрении отдельного вопроса по этому делу в порядке устного производства.

На сегодняшней открытой части пленарного заседания свои позиции по отдельному вопросу по этому делу изложили участник конституционного производства – представитель субъекта права на конституционное представление, народный депутат Украины Сергей Власенко и привлеченный участник конституционного производства – представитель Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», исполнительный директор Ассоциации Александр Слобожан. Они ответили на вопросы судей. Напоследок Суд заслушал заключительное выступление Сергея Власенко.

Суд завершил исследование отдельного вопроса по этому делу и перешел в закрытую часть для принятия решения.

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